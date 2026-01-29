Припинення повітряних ударів нам значно більше невигідно, ніж РФ – Коваленко
Припинення повітряних ударів нам куди більше невигідно, ніж росії… У той час як РОВ тероризує мирне населення України, українські дрони методично тероризують російські підприємства ВПК, часом унікальні, єдині у своєму роді на території Росії, виснажуючи її та створюючи кризові ситуації за окремими галузями. Відчуваєте різницю та чому на росії хочуть, щоб удари хоча б на якийсь час зупинилися? Відновити пошкоджені об’єкти, підтягнути ППО, забезпечити прикриття нетрадиційними засобами захисту і… І накопичити засоби терору… У якийсь момент РОВ повернуться до терору, і тоді в них тільки накопичених дронів будуть тисячі, а нових пускових майданчиків не менш як пів сотні, які спокійно будуть будуватися, без побоювання ударів на випередження.
Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2026 в 12:57