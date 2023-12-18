Контр-адмірал ВМФ США Галлодет: технології НЛО можуть дати переваги у війнах

Колишній контр-адмірал ВМФ США Тім Галлодет не лише зробив вражаючу військову кар’єру, але й був директором Управління океанічних та атмосферних досліджень США, яке між іншим вивчало візити НЛО. Галлодет вже давно займається контрольованим розкриттям знань про НЛО у США і він підтвердив заяви викривача НЛО Девіда Груша та його достовірність. В інтерв’ю для американського каналу новин News Nation Галлодет описує НЛО не тільки як «історію століття» і переконаний у реальності візитів інопланетян на Землю.

«Нас відвідують нелюдські розумні істоти, але ми не розуміємо ані їхні технології, ані їхні наміри», – заявив контр-адмірал ВМФ США (у відставці) Тім Галлодет

Як головний науковий співробітник ВМФ він був проінформований про спостереження НЛО біля східного узбережжя США у 2015 році. Про це стало відомо, зокрема, завдяки так званому відео Go Fast, яке було навіть прикріплене до електронного листа військового. Пізніше, як повідомляє Галлодет, цей лист, включаючи відео, був офіційно відкликаний.

«Тоді я дізнався, що мали місце ситуації, близькі до зіткнень літаків із НЛО. Тож це була і залишається проблема авіаційної безпеки, і я не міг повірити – хоч і розумів, чому – що ВМФ нічого з цим не зробив».

Галлодет буквально говорить про приховування секретів НЛО урядом США.

«Ця технологія, яку ми відновили, може дати нам переваги у воєнних конфліктах. Отже, це справді вагома причина не розкривати саме ці технології. Тож нам не слід афішувати всі наші знання про знайдені об’єкти та їхні технології. Однак я думаю, що настав час визнати той факт, що ми перебуваємо в контакті з нелюдським розумом. Про це слід розповісти публіці», – заявив Галлодет.

Коли його запитали, як це виходить, що він, колишній адмірал ВМФ, говорить про відновлені нелюдські технології як факт, у той час як частина уряду США продовжує стверджувати, що вони ніколи не бачили жодних достовірних доказів цього, Галлодет пояснив:

«Те, що ми маємо перед собою, — це давні секретні спеціальні програми, які перебувають поза контролем Конгресу США та офіційних політиків. Насправді, це не зміниться».

Своїми заявами Галлодет також підтримує лідера демократичної більшості в Сенаті США Чака Шумера, який разом зі своїм колегою-республіканцем Майком Раундсом хочуть оприлюднити секретну інформацію про НЛО. Шумер та Раундс також закликають обмежити державне фінансування приватних компаній, які займаються дослідженням технологій НЛО.

Галлодет також закликає до контрольованого розкриття секретів НЛО у США.