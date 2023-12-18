Контр-адмирал США Галлодет: технологии НЛО могут дать преимущества в войнах

Будучи контр-адмиралом ВМФ США (в отставке), Тим Галлодет не только сделал впечатляющую военную карьеру, но и был директором Управления океанических и атмосферных исследований США, которое кроме прочего изучало визиты НЛО. Галлодет уже давно занимается контролируемым раскрытием знаний об НЛО в США и он подтвердил заявления разоблачителя НЛО Дэвида Груша и его достоверность. В интервью для американского новостного канала News Nation Галлодет описывает НЛО не только как «историю века» и убежден в реальности визитов инопланетян на Землю.

«Нас посещают нечеловеческие разумные существа, но мы не понимаем ни их технологий, ни их намерений», — заявил контр-адмирал ВМФ США (в отставке) Тим Галлодет

Как главный научный сотрудник ВМФ, он был проинформирован о наблюдениях НЛО у восточного побережья США в 2015 году. Об этом стало известно, в том числе, благодаря так называемому видео «Go Fast», которое было даже прикреплено к электронному письму военного. Позже, как сообщает Галлодет, это письмо, включая видео, было официально отозвано.

«Тогда я узнал, что имели место и ситуации, близкие к столкновениям самолетов с НЛО. Так что это была и остается проблема авиационной безопасности, и я не мог поверить – хотя и понимал, почему – что ВМФ ничего с этим не сделал».

Галлодет буквально говорит о сокрытии секретов НЛО правительством США.

«Эта технология, которую мы восстановили, может дать нам преимущества в военных конфликтах. Итак, это действительно веская причина не раскрывать сами эти технологии. Так что нам не следует афишировать все наши знания о найденных объектах и технологиях. Однако я думаю, что пришло время признать тот факт, что мы находимся в контакте с нечеловеческим разумом. Об этом следует рассказать публике», заявил Галлодет.

Когда его спросили, как это получается, что он, будучи бывшим адмиралом ВМФ, говорит о восстановленных нечеловеческих технологиях как о факте, в то время как часть правительства США продолжает утверждать, что они никогда не видели никаких достоверных доказательств этого, Галлодет объяснил:

«То, что мы сейчас имеем перед собой, — это давние секретные специальные программы, находящиеся вне контроля Конгресса США и официальных политиков. На самом деле это не изменится».

Своими заявлениями Галлоде также поддерживает лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, который вместе со своим коллегой-республиканцем Майком Раундсом хотят обнародовать секретную информацию об НЛО. Шумер и Раундс также призывают ограничить государственное финансирование частных компаний, занимающихся исследованием технологий НЛО.

Галлодет также призывает к контролируемому раскрытию секретов НЛО в США.