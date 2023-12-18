Контр-адмирал США Галлодет: технологии НЛО могут дать преимущества в войнах
Будучи контр-адмиралом ВМФ США (в отставке), Тим Галлодет не только сделал впечатляющую военную карьеру, но и был директором Управления океанических и атмосферных исследований США, которое кроме прочего изучало визиты НЛО. Галлодет уже давно занимается контролируемым раскрытием знаний об НЛО в США и он подтвердил заявления разоблачителя НЛО Дэвида Груша и его достоверность. В интервью для американского новостного канала News Nation Галлодет описывает НЛО не только как «историю века» и убежден в реальности визитов инопланетян на Землю.
«Нас посещают нечеловеческие разумные существа, но мы не понимаем ни их технологий, ни их намерений», — заявил контр-адмирал ВМФ США (в отставке) Тим Галлодет
Как главный научный сотрудник ВМФ, он был проинформирован о наблюдениях НЛО у восточного побережья США в 2015 году. Об этом стало известно, в том числе, благодаря так называемому видео «Go Fast», которое было даже прикреплено к электронному письму военного. Позже, как сообщает Галлодет, это письмо, включая видео, было официально отозвано.
«Тогда я узнал, что имели место и ситуации, близкие к столкновениям самолетов с НЛО. Так что это была и остается проблема авиационной безопасности, и я не мог поверить – хотя и понимал, почему – что ВМФ ничего с этим не сделал».
Галлодет буквально говорит о сокрытии секретов НЛО правительством США.
«Эта технология, которую мы восстановили, может дать нам преимущества в военных конфликтах. Итак, это действительно веская причина не раскрывать сами эти технологии. Так что нам не следует афишировать все наши знания о найденных объектах и технологиях. Однако я думаю, что пришло время признать тот факт, что мы находимся в контакте с нечеловеческим разумом. Об этом следует рассказать публике», заявил Галлодет.
Когда его спросили, как это получается, что он, будучи бывшим адмиралом ВМФ, говорит о восстановленных нечеловеческих технологиях как о факте, в то время как часть правительства США продолжает утверждать, что они никогда не видели никаких достоверных доказательств этого, Галлодет объяснил:
«То, что мы сейчас имеем перед собой, — это давние секретные специальные программы, находящиеся вне контроля Конгресса США и официальных политиков. На самом деле это не изменится».
Своими заявлениями Галлоде также поддерживает лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера, который вместе со своим коллегой-республиканцем Майком Раундсом хотят обнародовать секретную информацию об НЛО. Шумер и Раундс также призывают ограничить государственное финансирование частных компаний, занимающихся исследованием технологий НЛО.
Галлодет также призывает к контролируемому раскрытию секретов НЛО в США.
Читайте также: США восстанавливают поврежденные НЛО, утверждает экс-разведчик – The Guardian
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: ВМФ США, НЛО, пришельцы, самолет, секрет, секретные данные, секретные документы, столкновение, сша, тайна, технологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Контр-адмирал США Галлодет: технологии НЛО могут дать преимущества в войнах»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2023 в 15:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Будучи контр-адмиралом ВМФ США (в отставке), Тим Галлодет не только сделал впечатляющую военную карьеру, но и был директором Управления океанических и атмосферных исследований США, которое кроме прочего изучало визиты НЛО. Галлодет уже давно занимается контролируемым раскрытием знаний об НЛО в США и он подтвердил заявления разоблачителя НЛО Дэвида Груша и его достоверность. В интервью для американского новостного канала News Nation Галлодет описывает НЛО не только как «историю века» и убежден в реальности визитов инопланетян на Землю.".