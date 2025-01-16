Помер культовий режисер Девід Лінч, що зняв «Твін Пікс»

Всесвітньо відомий режисер Девід Лінч помер у віці 78 років сьогодні, 16 січня.

Про це повідомила родина американського режисера та художника на його офіційній сторінці у Facebook.

«Із глибоким жалем ми, його сім’я, повідомляємо про смерть людини і художника Девіда Лінча. Ми будемо вдячні за приватність у цей час. Тепер у світі, коли його більше немає з нами, велика діра. Але, як би він сказав: “Стежте за пончиком, а не за діркою “. Це прекрасний день з золотим сонечком і блакитним небом», – йдеться у дописі.

Культовими стрічками Девіда Лінча є телесеріал «Твін Пікс», фільм «Малголленд Драйв».