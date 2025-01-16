Умер культовый режиссер Дэвид Линч, снявший «Твин Пикс»

Всемирно известный режиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет сегодня, 16 января.

Об этом сообщила семья американского режиссера и художника на его официальной странице в Facebook.

«С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о смерти человека и художника Дэвида Линча. Мы будем благодарны за конфиденциальность в это время. Теперь в мире, когда его больше нет с нами, большая дыра. Но, как бы он сказал: «Следите за пончиком, а не за дыркой». Это прекрасный день с золотым солнышком и голубым небом», — говорится в сообщении.

Культовыми лентами Дэвида Линча стали телесериал «Твин Пикс», фильм «Малголленд Драйв».