Умер культовый режиссер Дэвид Линч, снявший «Твин Пикс»
Дэвид Линч. Фото: Девид Линч / Facebook
Всемирно известный режиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет сегодня, 16 января.
Об этом сообщила семья американского режиссера и художника на его официальной странице в Facebook.
«С глубоким сожалением мы, его семья, сообщаем о смерти человека и художника Дэвида Линча. Мы будем благодарны за конфиденциальность в это время. Теперь в мире, когда его больше нет с нами, большая дыра. Но, как бы он сказал: «Следите за пончиком, а не за дыркой». Это прекрасный день с золотым солнышком и голубым небом», — говорится в сообщении.
Культовыми лентами Дэвида Линча стали телесериал «Твин Пикс», фильм «Малголленд Драйв».
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 22:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всемирно известный режиссер Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет сегодня, 16 января.".