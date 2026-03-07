Сегодня 7 марта 2026: какой праздник и день в истории

7 марта 321 года император Константин Великий издал эдикт, объявивший выходным днем ​​воскресенье. В 1788-м произошел Большой киотский пожар в Японии. В 1876-м Александер Белл запатентовал телефон. В 1932-м родился «отец» мультиков о казаках – украинский режиссер-аниматор Владимир Дахно. В 1936-м немецкая армия зашла в Рейнскую демилитаризованную зону. В 2022-м Генштаб ВСУ официально сообщил об освобождении Чугуева, а также произошло сражение на подступах к Харькову – на «Розе ветров».

Праздники и памятные даты 7 марта

7 марта в мире – День «Быть ​​услышанным».

Первая суббота марта – это Международный день открытых данных и Всемирный день информационной архитектуры.

Также сегодня: День рождения телефона, День энергии растений.

7 марта в истории

7 марта 321 года император Константин Великий издал эдикт, которым объявил выходным днем воскресенье. Подробнее.

7 марта 1788 года произошел Большой киотский пожар в Японии. Подробнее.

7 марта 1876 года Александр Грейам Белл запатентовал телефон. Этот патент в дальнейшем получил звание «самого дорогого в истории». Подробнее.

7 марта 1932 года родился украинский режиссер-аниматор Владимир Дахно. Широкой общественности он известен, благодаря популярным мультфильмам о казаках. Дахно был автором сценария и режиссером этих короткометражек. Их создавала студия «Киевнаучфильм».

Сам Дахно – родом из Запорожья. В Киев приехал на учебу в послевоенные годы. Причем учился не на режиссера. Он завершил инженерно-строительный институт и некоторое время работал архитектором в Киеве. Мультипликация изначально была лишь общим хобби для него и друзей-архитекторов: Марка Драйцуна и Давида Черкасского. Потом вместе они устроились на работу в объединение «Киевнаучфильм». Первая серия мультика «Как казаки…» вышла в 1967 году. Дахно придумал образы главных героев. Это казаки Око, Грай и Тур, которые подражают образам героев романа Александра Дюма «Три мушкетера»: Атоса, Портоса и Арамиса. Нарисовал казаков такими, каких мы знаем, художник Эдуард Кирич. Режиссер Дахно выпустил девять короткометражных мультиков об этих героях. А потом вместе с Киричем три года работал над первым полнометражным украинским мультфильмом – «Энеида». Тот вышел на экраны в 1991 году.

Режиссер тяжело переживал упадок украинской анимации во времена независимости. Он умер в 2006-м, так и не увидев мирового триумфа «Мавки».

7 марта 1936 года немецкая армия зашла в Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив условия Версальского мира. Подробнее.

7 марта 2022 года Генштаб ВСУ заявил об освобождении Чугуева. Подробнее.

7 марта 2022 года состоялось сражение на «Розе ветров» — «кадыровцы» попытались штурмовать Харьков, их уничтожили воины из 92 ОМБр, Нацгвардии и защитники, которые в будущем стали спецподразделением ГУР Минобороны «Kraken».

7 марта 2023 года в центре Харькова впервые за год полномасштабного вторжения включили освещение.

Церковный праздник 7 марта

7 марта чтят память священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Подробнее.

Народные приметы

Если лед на водоемах все еще держится и не тает, год будет неурожайным.

Если горизонт стал синего цвета – скоро придет тепло.

Увидели в этот день зяблика – к холодной погоде, жаворонка – к теплу.

Что нельзя делать 7 марта

Нельзя сконцентрироваться на негативе.

Нельзя выяснять отношения, ссориться и злословить.