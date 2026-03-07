Сегодня 7 марта 2026: какой праздник и день в истории
7 марта 321 года император Константин Великий издал эдикт, объявивший выходным днем воскресенье. В 1788-м произошел Большой киотский пожар в Японии. В 1876-м Александер Белл запатентовал телефон. В 1932-м родился «отец» мультиков о казаках – украинский режиссер-аниматор Владимир Дахно. В 1936-м немецкая армия зашла в Рейнскую демилитаризованную зону. В 2022-м Генштаб ВСУ официально сообщил об освобождении Чугуева, а также произошло сражение на подступах к Харькову – на «Розе ветров».
Праздники и памятные даты 7 марта
7 марта в мире – День «Быть услышанным».
Первая суббота марта – это Международный день открытых данных и Всемирный день информационной архитектуры.
Также сегодня: День рождения телефона, День энергии растений.
7 марта в истории
7 марта 321 года император Константин Великий издал эдикт, которым объявил выходным днем воскресенье. Подробнее.
7 марта 1788 года произошел Большой киотский пожар в Японии. Подробнее.
7 марта 1876 года Александр Грейам Белл запатентовал телефон. Этот патент в дальнейшем получил звание «самого дорогого в истории». Подробнее.
7 марта 1932 года родился украинский режиссер-аниматор Владимир Дахно. Широкой общественности он известен, благодаря популярным мультфильмам о казаках. Дахно был автором сценария и режиссером этих короткометражек. Их создавала студия «Киевнаучфильм».
Сам Дахно – родом из Запорожья. В Киев приехал на учебу в послевоенные годы. Причем учился не на режиссера. Он завершил инженерно-строительный институт и некоторое время работал архитектором в Киеве. Мультипликация изначально была лишь общим хобби для него и друзей-архитекторов: Марка Драйцуна и Давида Черкасского. Потом вместе они устроились на работу в объединение «Киевнаучфильм». Первая серия мультика «Как казаки…» вышла в 1967 году. Дахно придумал образы главных героев. Это казаки Око, Грай и Тур, которые подражают образам героев романа Александра Дюма «Три мушкетера»: Атоса, Портоса и Арамиса. Нарисовал казаков такими, каких мы знаем, художник Эдуард Кирич. Режиссер Дахно выпустил девять короткометражных мультиков об этих героях. А потом вместе с Киричем три года работал над первым полнометражным украинским мультфильмом – «Энеида». Тот вышел на экраны в 1991 году.
Режиссер тяжело переживал упадок украинской анимации во времена независимости. Он умер в 2006-м, так и не увидев мирового триумфа «Мавки».
7 марта 1936 года немецкая армия зашла в Рейнскую демилитаризованную зону, нарушив условия Версальского мира. Подробнее.
7 марта 2022 года Генштаб ВСУ заявил об освобождении Чугуева. Подробнее.
7 марта 2022 года состоялось сражение на «Розе ветров» — «кадыровцы» попытались штурмовать Харьков, их уничтожили воины из 92 ОМБр, Нацгвардии и защитники, которые в будущем стали спецподразделением ГУР Минобороны «Kraken».
7 марта 2023 года в центре Харькова впервые за год полномасштабного вторжения включили освещение.
Церковный праздник 7 марта
7 марта чтят память священномучеников, которые в Херсонесе епископствовали: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора. Подробнее.
Народные приметы
Если лед на водоемах все еще держится и не тает, год будет неурожайным.
Если горизонт стал синего цвета – скоро придет тепло.
Увидели в этот день зяблика – к холодной погоде, жаворонка – к теплу.
Что нельзя делать 7 марта
Нельзя сконцентрироваться на негативе.
Нельзя выяснять отношения, ссориться и злословить.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Культура, Мир, Общество, Оригинально, Политика, Происшествия, Украина, Фронт, Харьков; Теги: история, мультфильм, режиссер, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сегодня 7 марта 2026: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 7 марта 2026 в 06:00;