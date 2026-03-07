Сьогодні 7 березня 2026: яке свято та день в історії

7 березня 321 року імператор Костянтин Великий видав едикт, яким оголосив вихідним днем ​​неділю. У 1788-му сталася Велика кіотська пожежа в Японії. У 1876-му Александер Белл запатентував телефон. У 1932-му народився “батько” мультиків про козаків – український режисер-аніматор Володимир Дахно. У 1936-му німецька армія зайшла до Рейнської демілітаризованої зони. У 2022-му Генштаб ЗСУ офіційно повідомив про звільнення Чугуєва, а також відбулася битва на підступах до Харкова – на “Розі вітрів”.

Свята та пам’ятні дати 7 березня

7 березня у світі – День “Бути почутим”.

Перша субота березня – це Міжнародний день відкритих даних і Всесвітній день інформаційної архітектури.

Також сьогодні: День народження телефонного апарату, День енергії рослин.

7 березня в історії

7 березня 321 року імператор Костянтин Великий видав едикт, яким оголосив вихідним днем ​​неділю. Докладніше.

7 березня 1788 року сталася Велика кіотська пожежа в Японії. Докладніше.

7 березня 1876 року Александер Грем Белл запатентував телефон. Цей патент надалі отримав звання “найдорожчого в історії”. Докладніше.

7 березня 1932 року народився український режисер-аніматор Володимир Дахно. Широкій громадськості він відомий завдяки популярним мультфільмам про козаків. Дахно був автором сценарію та режисером цих короткометражок. Їх створювала студія “Київнаукфільм”.

Сам Дахно – родом із Запоріжжя. До Києва приїхав на навчання у повоєнні роки. Причому навчався не на режисера. Він завершив інженерно-будівельний інститут та деякий час працював архітектором у Києві. Мультиплікація спочатку була лише спільним хобі для нього та друзів-архітекторів: Марка Драйцуна та Давида Черкаського. Потім разом вони влаштувалися на роботу в об’єднання “Київнаукфільм”. Перша серія мультика “Як козаки…” вийшла в 1967 році. Дахно вигадав образи головних героїв. Це козаки Око, Грай і Тур, які наслідують образи героїв роману Олександра Дюма “Три мушкетери”: Атоса, Портоса та Араміса. Намалював козаків такими, якими ми їх знаємо, художник Едуард Кирич. Режисер Дахно випустив дев’ять короткометражних мультиків про цих героїв. А потім разом із Киричем три роки працював над першим повнометражним українським мультфільмом – “Енеїда”. Той вийшов на екрани в 1991 році.

Режисер тяжко переживав занепад української анімації за часів незалежності. Він помер у 2006-му, так і не побачивши світового тріумфу “Мавки”.

7 березня 1936 року німецька армія зайшла до Рейнської демілітаризованої зони, порушивши умови Версальського миру. Докладніше.

7 березня 2022 року Генштаб ЗСУ заявив про звільнення Чугуєва. Докладніше.

7 березня 2022 року відбулася битва на “Розі вітрів” – “кадировці” спробували штурмувати Харків, їх знищили воїни з 92 ОМБр, Нацгвардії та захисники, які в майбутньому стали спецпідрозділом ГУР Міноборони “Kraken”.

7 березня 2023 року в центрі Харкова вперше за рік повномасштабного вторгнення включили освітлення.

Церковне свято 7 березня

7 березня вшановують пам’ять священномучеників, що в Херсонесі єпископствували: Василiя, Єфрема, Капітона, Євгенія, Єферія, Єлпидія та Агафодора. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо лід на водоймах усе ще тримається й не тане — рік буде неврожайним.

Якщо горизонт став синього кольору — швидко прийде тепло.

Побачили в цей день зяблика — до холодної погоди, жайворонка — до тепла.

Що не можна робити 7 березня

Не можна концентруватися на негативі.

Не можна з’ясовувати відносини, сваритися та лихословити.