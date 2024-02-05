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Прогноз погоди в Харкові та Харківській області на 6 лютого

17:37   05.02.2024
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Ви читали новину: «Прогноз погоди в Харкові та Харківській області на 6 лютого»; з категорії на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 17:37;

  • Кореспондент у цій статті розкриває тему новин про те, що "Погода в Харкові та Харківській області – на вівторок 6 лютого 2024 р. Погода в Харькове и Харьковской области – на вторник 6 февраля 2024 года.".