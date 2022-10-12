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Які автобуси у Харкові змінять маршрут від 13 жовтня

Суспільство 12:27   12.10.2022
Оксана Якушко
Які автобуси у Харкові змінять маршрут від 13 жовтня

Харківські автобуси №204е, 237е та 68е з 13 жовтня курсуватимуть іншими маршрутами.

Автобус №204е «Вул. Наталії Ужвій (коло тролейбусу) – автостанція «Індустріальна» змінить шлях руху у зв’язку з необхідністю забезпечити перевезення мешканців Північної Салтівки, повідомили у Департаменті інфраструктури.

Автобуси №237е «Ст. м. «Холодна Гора» – «Липовий Гай» та №68е «Ст. м. «Проспект Гагаріна» – в/ч «Лікво» – для зменшення інтервалу руху транспорту.

Автобуси курсуватимуть так:

№204е: вул. Наталії Ужвій (коло тролейбусу) – вул. Гвардійців-Широнинців – вул. Бучми – пр. Тракторобудівників – пр. Архітектора Альошина – вул. Біблика – вул. Миру – вул. Роганська – пр. Героїв Харкова – автостанція «Індустріальна»;

№237е: ст. м. «Холодна Гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново–Баварський – вул. Чехова – вул. Перовської – Липовий Гай;

№68е: ст. м. «Проспект Гагаріна» – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – Мереф’янське шосе – Сімферопольське шосе – в/ч «Лікво».

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Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 12:27;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Які автобуси у Харкові змінять маршрут від 13 жовтня".