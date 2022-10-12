Які автобуси у Харкові змінять маршрут від 13 жовтня
Харківські автобуси №204е, 237е та 68е з 13 жовтня курсуватимуть іншими маршрутами.
Автобус №204е «Вул. Наталії Ужвій (коло тролейбусу) – автостанція «Індустріальна» змінить шлях руху у зв’язку з необхідністю забезпечити перевезення мешканців Північної Салтівки, повідомили у Департаменті інфраструктури.
Автобуси №237е «Ст. м. «Холодна Гора» – «Липовий Гай» та №68е «Ст. м. «Проспект Гагаріна» – в/ч «Лікво» – для зменшення інтервалу руху транспорту.
Автобуси курсуватимуть так:
№204е: вул. Наталії Ужвій (коло тролейбусу) – вул. Гвардійців-Широнинців – вул. Бучми – пр. Тракторобудівників – пр. Архітектора Альошина – вул. Біблика – вул. Миру – вул. Роганська – пр. Героїв Харкова – автостанція «Індустріальна»;
№237е: ст. м. «Холодна Гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново–Баварський – вул. Чехова – вул. Перовської – Липовий Гай;
№68е: ст. м. «Проспект Гагаріна» – вул. Вернадського – пр. Гагаріна – Мереф’янське шосе – Сімферопольське шосе – в/ч «Лікво».
Читайте також: У Харкові змінили роботу автобусів: вони замінять метро та електротрансКатегорії: Суспільство, Харків; Теги: автобус, маршрут, транспорт, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Жовтня 2022 в 12:27;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Які автобуси у Харкові змінять маршрут від 13 жовтня".