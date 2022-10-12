Какие автобусы в Харькове изменят маршрут с 13 октября
Харьковские автобусы №204е, 237е и 68е с 13 октября будут возить по другим маршрутам.
Автобус №204е «Ул. Натальи Ужвий (у троллейбуса) – автостанция «Индустриальная» изменит путь движения в связи с необходимостью обеспечить перевозку жителей Северной Салтовки, сообщили в Департаменте инфраструктуры. Автобусы №237е «Ст. м. «Холодная Гора» — «Липовая Роща» и №68е «Ст. м. «Проспект Гагарина» – в/ч «Ликво» – для уменьшения интервала движения транспорта.
Автобусы будут курсировать так:
№204е: ул. Наталии Ужвий (у троллейбуса) – ул. Гвардейцев-Широнинцев – ул. Бучмы – пр. Тракторостроителей – пр. Архитектора Алешина – ул. Библика – ул. Мира – ул. Роганская – пр. Героев Харькова – автостанция «Индустриальная»;
№237е: ст. м. «Холодная Гора» – ул. Полтавский Путь – ул. Дудинской – пр. Любови Малой – ул. Китаенко — пр. Ново-Баварский — ул. Чехова – ул. Перовской – Липовая Роща;
№68е: ст. м. «Проспект Гагарина» – ул. Вернадского – пр. Гагарина – Мерефянское шоссе – Симферопольское шоссе – в/ч «Ликво».
Читайте также: В Харькове изменили работу автобусов: они заменят метро и электротрансКатегории: Общество, Харьков; Теги: автобус, маршрут, транспорт, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 12 октября 2022 в 12:27;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Какие автобусы в Харькове изменят маршрут с 13 октября".