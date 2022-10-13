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Три населені пункти на Харківщині обстріляла армія РФ – Генштаб

Події 19:05   13.10.2022
Олена Нагорна
Три населені пункти на Харківщині обстріляла армія РФ – Генштаб

У Харківській області протягом доби супротивник бив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах сіл Гряниківка (Дворічанська громада), Гатище (Вовчанська громада) та Стрілеча (Липецька громада).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18.00.

Також у публікації наголошується, що агресор продовжує спроби реалізувати плани з виходу на адмінкордон Донецької області, а також утримання захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник пручається, підтягує резерви, проводить мобілізацію.

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Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;
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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 19:05;

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