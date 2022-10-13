Три населені пункти на Харківщині обстріляла армія РФ – Генштаб

У Харківській області протягом доби супротивник бив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах сіл Гряниківка (Дворічанська громада), Гатище (Вовчанська громада) та Стрілеча (Липецька громада).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18.00.

Також у публікації наголошується, що агресор продовжує спроби реалізувати плани з виходу на адмінкордон Донецької області, а також утримання захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник пручається, підтягує резерви, проводить мобілізацію.