Три населені пункти на Харківщині обстріляла армія РФ – Генштаб
У Харківській області протягом доби супротивник бив із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах сіл Гряниківка (Дворічанська громада), Гатище (Вовчанська громада) та Стрілеча (Липецька громада).
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18.00.
Також у публікації наголошується, що агресор продовжує спроби реалізувати плани з виходу на адмінкордон Донецької області, а також утримання захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник пручається, підтягує резерви, проводить мобілізацію.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Жовтня 2022 в 19:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Три населені пункти на Харківщині обстріляла армія РФ – Генштаб".