Live
  • Пятница 14.10.2022
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.57
  • EUR 35.5
    • 🔴

Три населенных пункта на Харьковщине обстреляла армия РФ — Генштаб

Происшествия 19:05   13.10.2022
Елена Нагорная
Три населенных пункта на Харьковщине обстреляла армия РФ — Генштаб

В Харьковской области в течение суток противник бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Гряниковка (Двуречанская громада), Гатище (Волчанская громада) и Стрелечья (Липецкая громада).

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18.00.

Также в публикации отмечается, что агрессор продолжает попытки реализовать планы по выходу на админграницу Донецкой области, а также удержанию захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Противник сопротивляется, подтягивает резервы, проводит мобилизацию.

Читайте также: Мобилизированных из РФ затопило в окопах на Харьковщине: они сдались 92 ОМБр

Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;
Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате
присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости
смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

23:31
Уже 74 коллаборантам сообщили о подозрении на Харьковщине, 6 — на этой неделе
22:35
В Боровой 300 жителей уже получили пенсии: график работы Укрпочты
22:16
Синегубов сообщил о местах прилетов и повреждениях критической инфраструктуры
21:50
Двое подростков ранены вследствие обстрела Харьковщины — Попова
20:19
«Апокалипсис» в селе Великие Проходы на Харьковщине после оккупации (фото)

Вы читали новость: «Три населенных пункта на Харьковщине обстреляла армия РФ — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
  • • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 19:05;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три населенных пункта на Харьковщине обстреляла армия РФ — Генштаб".