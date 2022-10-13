Три населенных пункта на Харьковщине обстреляла армия РФ — Генштаб

В Харьковской области в течение суток противник бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Гряниковка (Двуречанская громада), Гатище (Волчанская громада) и Стрелечья (Липецкая громада).

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18.00.

Также в публикации отмечается, что агрессор продолжает попытки реализовать планы по выходу на админграницу Донецкой области, а также удержанию захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Противник сопротивляется, подтягивает резервы, проводит мобилизацию.