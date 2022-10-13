Три населенных пункта на Харьковщине обстреляла армия РФ — Генштаб
В Харьковской области в течение суток противник бил из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Гряниковка (Двуречанская громада), Гатище (Волчанская громада) и Стрелечья (Липецкая громада).
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18.00.
Также в публикации отмечается, что агрессор продолжает попытки реализовать планы по выходу на админграницу Донецкой области, а также удержанию захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей. Противник сопротивляется, подтягивает резервы, проводит мобилизацию.
Читайте также: Мобилизированных из РФ затопило в окопах на Харьковщине: они сдались 92 ОМБрКатегории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, обстрелы, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2022 в 19:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три населенных пункта на Харьковщине обстреляла армия РФ — Генштаб".