Мобилизированных из РФ затопило в окопах на Харьковщине: они сдались 92 ОМБр

Высадили в поле — сказали занять позиции в полуразрушенных окопах, а затем бросили без еды и командования. Примерно так описывают свою недолгую службу во «второй армии мира» граждане РФ.

Видео со свидетельствами мобилизированных из РФ опубликовало Управление стратегических коммуникаций ВСУ. По информации СтратКома, в плен «мобиков» взяли защитники Харьковщины — воины 92 ОМБр. Четверо пленных рассказывают, что были мобилизированы в конце сентября, еще один — «опытный боец», он прибыл в Украину до начала мобилизации в РФ, в августе.

«Их забросили на границу Харьковщины и Луганщины через Сватово. Приказали занять позиции в чистом поле. Больше никаких приказов, по их словам, не было», — прокомментировали в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

Сами «непродолжительно военнослужащие» рассказали примерно идентичную историю, но с различными подробностями. Все сообщают, что их привезли в Украину с территории Белгородской области. Не каждый из них даже понял, какие населенные пункты проезжали по пути. По версии «опытного бойца», это было Уразово.

«Последний раз через Уразово был отправлен в Харьковскую область. На поле были окопы необорудованные, вырытые экскаватором. Ни блиндажей, ничего – ни еды, ни воды. Постоянно обстрел минометный, танковый и гаубицы. На третий день залило все окопы – ни командования, ничего», — описал события Иван Шалатов, который, по его словам, воевал в Украине с 19 августа.

Его сослуживец, мобилизированный 26 сентября, Владими Жданов уточнил, что окопы в поле, где им предлагалось обороняться от ВСУ, были полуразрушенными.

«Даже брошенное оружие лежит везде. Потому что перед нами тоже убежали оттуда», — пояснил он.

Четверых пленных мобилизировали в 20-х числах сентября. И практически без подготовки отправили в одну из самых горячих точек — на пути контрнаступления Сил обороны.

«Мы приехали утром на какое-то поле, там были окопы. Нас высадили, сказали: «Идите, занимайте позиции в окопах и сидите». Мы высадились, посидели там, началась бомбежка минометная, нас бомбили по три раза в день. Задач никаких не ставилось. Мы были с оружием автоматическим, автоматы, больше ничего не было. Ни еды, ни воды. Это продолжалось трое суток. На третьи сутки пошел ливень, нас затопило — все окопы по пояс. Кто-то ушел раньше, кто-то позже. Мы пошли с товарищем позже в сторону, откуда прибыли. А когда пришли, там оказался украинский блокпост, нам сказали: «Бросайте оружие, если хотите жить». И все на этом закончилось», — рассказал свою историю «освобождения Украины» российский мобилизированный Эдуард.