Офицеры РФ на Харьковщине стрелялись, чтобы не попасть в плен — десантник ВСУ

Десантник 80 ОДШБр, командир отделения огневой поддержки с позывном «Святой» в интервью «АрмияInform» рассказал подробности о наступлении на Харьковщине.

«Святой» участвовал в боях в Изюмском районе и Боровской громаде. Получил ранение при освобождении Изюмского (на востоке от Боровой). Сейчас — в госпитале. Говорит: немного подлечусь — и в строй. А пока поделился воспоминаниями о ярких моментах контрнаступления Сил обороны.

«Коридор к Изюму нам пробивали побратимы из 25-й воздушно-десантной бригады. Дальше мы двигались очень быстро, освободили примерно 70 километров за 5-6 дней. Почти неделю мы «господствовали» во вражеских тылах, они даже этого не знали. Мы не давали россиянам доставлять боеприпасы и подкрепления на позиции. Тогда затрофеили немало их техники, как некоторые сегодня шутит: получили «российский ленд-лиз». Многие оккупанты, особенно офицеры руководящего состава, стрелялись на позициях, чтобы не попасть к нам в плен, еще большое количество сами сдались нам. Их было так много, что сначала мы даже не знали, куда их девать. Еще некоторой части перебежками, болотами и полями удалось скрыться. Скажу вам, бегают они славно, спортсмены позавидуют», — рассказал «Святой».

Он также отметил, что в Харьковской области у российских оккупантов было огромное количество техники, которую они так и не смогли использовать по назначению.

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«На Харьковщине бестолковые россияне используют просто огромную армию танков и другой бронетехники. Они бросают сюда все, что у них есть. А потом, как правило, они делают «жест доброй воли», и оно становится нашим, украинским», — отметил десантник.

Напомним, контрнаступление Сил обороны в районе Боровской громады уже вышло за границу между Харьковской и Луганской областью. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны.