Офицеры РФ на Харьковщине стрелялись, чтобы не попасть в плен — десантник ВСУ
Десантник 80 ОДШБр, командир отделения огневой поддержки с позывном «Святой» в интервью «АрмияInform» рассказал подробности о наступлении на Харьковщине.
«Святой» участвовал в боях в Изюмском районе и Боровской громаде. Получил ранение при освобождении Изюмского (на востоке от Боровой). Сейчас — в госпитале. Говорит: немного подлечусь — и в строй. А пока поделился воспоминаниями о ярких моментах контрнаступления Сил обороны.
«Коридор к Изюму нам пробивали побратимы из 25-й воздушно-десантной бригады. Дальше мы двигались очень быстро, освободили примерно 70 километров за 5-6 дней. Почти неделю мы «господствовали» во вражеских тылах, они даже этого не знали. Мы не давали россиянам доставлять боеприпасы и подкрепления на позиции. Тогда затрофеили немало их техники, как некоторые сегодня шутит: получили «российский ленд-лиз». Многие оккупанты, особенно офицеры руководящего состава, стрелялись на позициях, чтобы не попасть к нам в плен, еще большое количество сами сдались нам. Их было так много, что сначала мы даже не знали, куда их девать. Еще некоторой части перебежками, болотами и полями удалось скрыться. Скажу вам, бегают они славно, спортсмены позавидуют», — рассказал «Святой».
Он также отметил, что в Харьковской области у российских оккупантов было огромное количество техники, которую они так и не смогли использовать по назначению.
Читайте также: В Купянске украинских освободителей из KRAKEN встречали пирожками с капустой
«На Харьковщине бестолковые россияне используют просто огромную армию танков и другой бронетехники. Они бросают сюда все, что у них есть. А потом, как правило, они делают «жест доброй воли», и оно становится нашим, украинским», — отметил десантник.
Напомним, контрнаступление Сил обороны в районе Боровской громады уже вышло за границу между Харьковской и Луганской областью. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны.Категории: Интервью, Общество, Харьков; Теги: война, десантник, Изюм, контрнаступ, контрнаступление; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
Новости по теме:
Вы читали новость: «Офицеры РФ на Харьковщине стрелялись, чтобы не попасть в плен — десантник ВСУ»; из категории Интервью на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 октября 2022 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Офицеры РФ на Харьковщине стрелялись, чтобы не попасть в плен — десантник ВСУ".