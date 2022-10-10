Офіцери РФ на Харківщині стрілялися, щоб не потрапити в полон – десантник ЗСУ

Десантник 80 ОДШБр, командир відділення вогневої підтримки із позивним «Святий» у інтерв’ю “АрміяInform” розповів подробиці про наступ на Харківщині.

“Святий” брав участь у боях в Ізюмському районі та Борівській громаді. Зазнав поранення при звільненні Ізюмського (на сході від Борової). Зараз – у шпиталі. Каже: трохи підлечусь – і в стрій. А поки що поділився спогадами про яскраві моменти контрнаступу Сил оборони.

“Коридор до Ізюму нам пробивали побратими з 25-ї повітряно-десантної бригади. Далі ми рухалися дуже швидко, звільнили приблизно 70 кілометрів за 5-6 днів. Майже тиждень ми “панували” у ворожих тилах, вони навіть цього не знали. Ми не давали змоги росіянам доставляти боєприпаси та підкріплення на позиції. Тоді затрофеїли чимало їхньої техніки, як дехто сьогодні жартує: отримали “російський ленд-ліз”. Багато окупантів, особливо офіцери керівного складу, стрілялися на позиціях, аби не потрапити до нас у полон, ще велика кількість самі здались нам. Їх було настільки багато, що спершу ми навіть не знали, куди їх дівати. Ще деякій частині перебіжками, болотами та полями вдалось втекти. Скажу вам, бігають вони славно, спортсмени позаздрять”, – поділився “Святий”.

Він також зазначив, що в Харківській області російські окупанти мали величезну кількість техніки, яку вони так і не змогли використовувати за призначенням.

“На Харківщині недолугі росіяни використовують просто величезну армію танків та іншої бронетехніки. Вони кидають сюди все, що мають. А потім, як правило, вони роблять “жест доброї волі”, і воно стає нашим, українським”, – зазначив десантник.

Нагадаємо, контрнаступ Сил оборони в районі Борівської громади вже вийшов за кордон між Харківською та Луганською областями. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни.