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У Харкові тимчасово закривають станцію метро

Суспільство 10:45   14.10.2022
Оксана Горун
У Харкові тимчасово закривають станцію метро

Потяги деякий час проїжджатимуть станцію метро “Архітектора Бекетова” без зупинки.

“З 10:50 станцію метро “Архітектора Бекетова” буде тимчасово закрито для обслуговування пасажирів. Електропоїзди прямуватимуть через вказану станцію без зупинки”, – повідомили в пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

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Нагадаємо, що нещодавно в Харкові відновили роботу трьох станцій метрополітену на Салтівці: “Героїв Праці”, “Студентської” та “Академіка Павлова”. Вони не функціонували після того, як російська армія обстріляла депо метрополітену на Салтівці. Потяги повернулися на Салтівку після того, як окупантів витіснили з півночі області під час контрнаступу ЗСУ.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 10:45;

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