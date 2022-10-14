У Харкові тимчасово закривають станцію метро
Потяги деякий час проїжджатимуть станцію метро “Архітектора Бекетова” без зупинки.
“З 10:50 станцію метро “Архітектора Бекетова” буде тимчасово закрито для обслуговування пасажирів. Електропоїзди прямуватимуть через вказану станцію без зупинки”, – повідомили в пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.
Читайте також: У Харкові вводять три нові автобусні маршрути
Нагадаємо, що нещодавно в Харкові відновили роботу трьох станцій метрополітену на Салтівці: “Героїв Праці”, “Студентської” та “Академіка Павлова”. Вони не функціонували після того, як російська армія обстріляла депо метрополітену на Салтівці. Потяги повернулися на Салтівку після того, як окупантів витіснили з півночі області під час контрнаступу ЗСУ.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: метро, транспорт; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «У Харкові тимчасово закривають станцію метро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2022 в 10:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові тимчасово закривають станцію метро".