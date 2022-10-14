У Харкові тимчасово закривають станцію метро

Потяги деякий час проїжджатимуть станцію метро “Архітектора Бекетова” без зупинки.

“З 10:50 станцію метро “Архітектора Бекетова” буде тимчасово закрито для обслуговування пасажирів. Електропоїзди прямуватимуть через вказану станцію без зупинки”, – повідомили в пресслужбі КП “Харківський метрополітен”.

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Нагадаємо, що нещодавно в Харкові відновили роботу трьох станцій метрополітену на Салтівці: “Героїв Праці”, “Студентської” та “Академіка Павлова”. Вони не функціонували після того, як російська армія обстріляла депо метрополітену на Салтівці. Потяги повернулися на Салтівку після того, як окупантів витіснили з півночі області під час контрнаступу ЗСУ.