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В Харькове временно закрывают станцию метро

Общество 10:45   14.10.2022
Оксана Горун
В Харькове временно закрывают станцию метро

Поезда некоторое время будут проезжать станцию метро «Архитектора Бекетова» без остановки.

«С 10:50 станция метро «Архитектора Бекетова» будет временно закрыта для обслуживания пассажиров. Электропоезда будут следовать через указанную станцию без остановки», — сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».

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Напомним, что недавно в Харькове восстановили работу трех станций метрополитена на Салтовке: «Героев Труда», «Студенческой» и «Академика Павлова». Они не функционировали после того, как российская армия обстреляла депо метрополитена на Салтовке. Поезда вернулись на Салтовку после того, как оккупантов вытеснили с севера области в ходе контрнаступления ВСУ.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 10:45;

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