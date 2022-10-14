В Харькове временно закрывают станцию метро
Поезда некоторое время будут проезжать станцию метро «Архитектора Бекетова» без остановки.
«С 10:50 станция метро «Архитектора Бекетова» будет временно закрыта для обслуживания пассажиров. Электропоезда будут следовать через указанную станцию без остановки», — сообщили в пресс-службе КП «Харьковский метрополитен».
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Напомним, что недавно в Харькове восстановили работу трех станций метрополитена на Салтовке: «Героев Труда», «Студенческой» и «Академика Павлова». Они не функционировали после того, как российская армия обстреляла депо метрополитена на Салтовке. Поезда вернулись на Салтовку после того, как оккупантов вытеснили с севера области в ходе контрнаступления ВСУ.Категории: Общество, Харьков; Теги: метро, транспорт; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2022 в 10:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове временно закрывают станцию метро".