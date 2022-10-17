Два харківські трамваї – №3 і №8 – тимчасово змінять маршрути
Трамвай №3 тимчасово скоротить маршрут, а трамвай №8 два дні не курсуватиме вулицею Плеханівською.
Щодня з 9:00 до 17:00 з 18 до 22 жовтня через ремонт обладнання КП “Харківський метрополітен” буде заборонено рух трамваїв №3 по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола “Залютине”, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.
Трамвай курсуватиме так: розворотне коло “Новожанове” – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергїївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло “Південний вокзал”.
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Щодня з 9:00 до 16:00 18-19 жовтня трамвай №8 не курсуватиме по вул. Плеханівській на ділянці від вул. Молочна до вул. Молода Гвардія. Причина – ремонт трамвайних колій.
Трамвай курсуватиме так:
– частина 1: розворотне коло “602 мікрорайон” – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – Сабурова дача;
– частина 2: розворотне коло “вул. Одеська” – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – зупиночний пункт “вул. Польова” (висадка пасажирів) – вул. Молодої Гвардії (посадка пасажирів) – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло “вул. Одеська”.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: маршрут, трамвай, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2022 в 19:09;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два харківські трамваї – №3 і №8 – тимчасово змінять маршрути".