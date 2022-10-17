Два харківські трамваї – №3 і №8 – тимчасово змінять маршрути

Трамвай №3 тимчасово скоротить маршрут, а трамвай №8 два дні не курсуватиме вулицею Плеханівською.

Щодня з 9:00 до 17:00 з 18 до 22 жовтня через ремонт обладнання КП “Харківський метрополітен” буде заборонено рух трамваїв №3 по вул. Полтавський Шлях та вул. Залютинській, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола “Залютине”, повідомляють у пресслужбі Харківської міськради.

Трамвай курсуватиме так: розворотне коло “Новожанове” – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – пл. Павлівська – пл. Сергїївська – вул. Полтавський Шлях – вул. Євгена Котляра – розворотне коло “Південний вокзал”.

Щодня з 9:00 до 16:00 18-19 жовтня трамвай №8 не курсуватиме по вул. Плеханівській на ділянці від вул. Молочна до вул. Молода Гвардія. Причина – ремонт трамвайних колій.

Трамвай курсуватиме так:

– частина 1: розворотне коло “602 мікрорайон” – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – Сабурова дача;



– частина 2: розворотне коло “вул. Одеська” – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Плеханівська – зупиночний пункт “вул. Польова” (висадка пасажирів) – вул. Молодої Гвардії (посадка пасажирів) – вул. Плеханівська – вул. Морозова – пр. Героїв Сталінграда – розворотне коло “вул. Одеська”.