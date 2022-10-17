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Два харьковских трамвая — №3 и №8 — временно изменят маршруты

Общество 19:09   17.10.2022
Елена Нагорная
Два харьковских трамвая — №3 и №8 — временно изменят маршруты

Трамвай №3 временно сократит маршрут, а трамвай №8 два дня не будет курсировать по улице Плехановской.

Ежедневно с 9:00 до 17:00 с 18 до 22 октября из-за ремонта оборудования КП «Харьковский метрополитен» будет запрещено движение трамваев №3 по ул. Полтавский Шлях и ул. Залютинской, на участке от ул. Евгения Котляра до разворотного круга «Залютино», сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета.

Трамвай будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» — ул. Москалевская — ул. Гольдберговская — пер. Рыбасовский — ул. Грековская — ул. Университетская — пл. Павловская — пл. Сергеевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотный круг «Южный вокзал».

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Ежедневно с 9:00 до 16:00 18-19 октября трамвай №8 не будет курсировать по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Молодой Гвардии. Причина — ремонт трамвайных путей.

Трамвай будет курсировать следующим образом:

— часть 1: разворотный круг «602 микрорайон» — Салтовское шоссе — пер. Салтовский — ул. Академика Павлова — Сабурова дача;

— часть 2: разворотный круг «ул. Одесская» — пр. Героев Сталинграда — ул. Морозова — ул. Плехановская — остановочный пункт «ул. Полевая» (высадка пассажиров) — ул. Молодой Гвардии (посадка пассажиров) — ул. Плехановская — ул. Морозова — пр. Героев Сталинграда — разворотный круг «ул. Одесская».

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;
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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 19:09;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два харьковских трамвая — №3 и №8 — временно изменят маршруты".