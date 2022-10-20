Заміна вікон у Харкові: 3 мільйони за день перерахували новоствореній фірмі
КП “Харківське ремонтно-будівельне підприємство” 19 жовтня перерахувало фірмі “Бізнеслаб Конструкшн” 3,3 мільйона гривень.
Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на дані порталу публічних коштів.
Зазначається, що 19 жовтня комунальники перерахували понад 10 платежів за придбання віконних блоків, склопакетів та фурнітури.
Антикорупціонери зазначають, що ТОВ “Бізнеслаб Конструкшн” зареєстрували три місяці тому. Єдиним директором та засновником значився юрист Ярослав Брехунов, який цьогоріч створив кілька підприємств. У жовтні власник фірми у реєстрі змінився. За даними аналітичної системи YouControl, зараз директором та засновником є Сергій Попович. Також змінилася адреса реєстрації підприємства.
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У систему “Прозорро” комунальники не завантажували звіти щодо цих договорів, додають у ХАЦ.Категорії: Економіка, Суспільство, Харків; Теги: окна, фирма, Харків, ХАЦ; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2022 в 17:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заміна вікон у Харкові: 3 мільйони за день перерахували новоствореній фірмі".