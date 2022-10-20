Замена окон в Харькове: 3 миллиона за день перечислили новосозданной фирме

Коммунальное предприятие «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» 19 октября перечислило фирме «Бизнеслаб Конструкшн» 3,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр со ссылкой на данные портала публичных средств.

Отмечается, что 19 октября коммунальщики перечислили более 10 платежей за приобретение оконных блоков, стеклопакетов и фурнитуры.

Антикоррупционеры отмечают, что ООО «Бизнеслаб Конструкшн» зарегистрировали три месяца назад. Единственным директором и учредителем значился юрист Ярослав Брехунов, который в этом году создал несколько предприятий. В октябре владелец фирмы в реестре изменился. По данным аналитической системы YouControl, сейчас директором и учредителем является Сергей Попович. Также изменился адрес регистрации предприятия.

В систему «Прозорро» коммунальщики не загружали отчеты по этим договорам, добавляют в ХАЦ.