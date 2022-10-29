ДСНС: На Харківщині за добу три пожежі через ворожі обстріли
Горіли приватні будинки та господарські будівлі у Дворічній та Вовчанську, повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.
Протягом 28 жовтня рятувальники 17 разів виїжджали:
8 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з веденням бойових дій;
1 – на аварійно-рятувальні роботи;
Протягом доби трапилось 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами: дві у селищі Дворічна, одна у Вовчанську. Горіли приватні будинки, комори та сараї.
На одній з пожеж, не пов’язаній з бойовими діями, рятувальники врятували 9 людей, з яких 4 дітей. Подія трапилась о 14:42 у житловому 9-типоверховому будинку у Харкові на вул. Героїв праці, 38. Горіла квартира і 2 балкони. За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало коротке замкнення електромережі. Її ліквідовано о 16:07.
Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів.
Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 т води.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2022 в 08:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Горіли приватні будинки та господарські будівлі у Дворічній та Вовчанську, повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.".