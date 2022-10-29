ДСНС: На Харківщині за добу три пожежі через ворожі обстріли

Горіли приватні будинки та господарські будівлі у Дворічній та Вовчанську, повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

Протягом 28 жовтня рятувальники 17 разів виїжджали:

8 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких пов’язані з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

Протягом доби трапилось 3 пожежі, спричинені ворожими обстрілами: дві у селищі Дворічна, одна у Вовчанську. Горіли приватні будинки, комори та сараї.

На одній з пожеж, не пов’язаній з бойовими діями, рятувальники врятували 9 людей, з яких 4 дітей. Подія трапилась о 14:42 у житловому 9-типоверховому будинку у Харкові на вул. Героїв праці, 38. Горіла квартира і 2 балкони. За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало коротке замкнення електромережі. Її ліквідовано о 16:07.

Піротехніки ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 20 т води.