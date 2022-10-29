ГСЧС: В Харьковской области за сутки три пожара из-за вражеских обстрелов

Горели частные дома и хозяйственные постройки в Двухлетней и Волчанске, сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В течение 28 октября спасатели 17 раз выезжали:

8 – на ликвидацию пожаров, 3 из которых связаны с ведением боевых действий;

1 – на аварийно-спасательные работы.

В течение суток произошло 3 пожара, вызванные вражескими обстрелами: два в поселке Двуречная, один в Волчанске. Горели частные дома и и сараи.

На одном из пожаров, не связанном с боевыми действиями, спасатели спасли 9 человек, из которых 4 детей. Событие произошло в 14:42 в жилом 9-этажном доме в Харькове на ул. Героев труда, 38. Горела квартира и 2 балкона. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание электросети. Огонь ликвидировали в 16:07.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 413 взрывоопасных предметов.

Жителям городов Купянска и Изюма спасатели доставили 20 тонн воды.