Батько приніс снаряд додому. На Харківщині загинула ціла родина через вибух
Батько, мати та малолітня дитина загинули через вибух 29 жовтня у селі Федорівка Миролюбівського старостинського, повідомив LozovaNews.
Вибухонебезпечний предмет на територію свого подвір’я приніс господар, повідомив начальник Лозівського управління ГУ ДСНС Віктор Мусієнко.
Тим самим чоловік наразив на смертельну небезпеку усю свою родину.
Наразі триває досудове розслідування, встановлюються усі обставини події.
Мер Сергій Зеленський доручив фахівцям активно роз’яснювати населенню, як поводитися з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 14:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Батько, мати та малолітня дитина загинули через вибух 29 жовтня у селі Федорівка Миролюбівського старостинського, повідомив LozovaNews.".