Отец принес снаряд домой. На Харьковщине погибла целая семья из-за взрыва
Отец, мать и малолетний ребенок погибли из-за взрыва 29 октября в селе Федоровка Миролюбовского старостинского, сообщил LozovaNews.
Взрывоопасный предмет на территорию своего двора принес хозяин, сообщил начальник Лозовского управления ГУ ГСЧС Виктор Мусиенко.
Тем самым мужчина подверг смертельной опасности всю свою семью.
В настоящее время продолжается досудебное расследование, устанавливают все обстоятельства происшествия.
Мэр Сергей Зеленский поручил специалистам активно разъяснять населению, как обращаться со взрывоопасными и подозрительными предметами.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 14:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отец, мать и малолетний ребенок погибли из-за взрыва 29 октября в селе Федоровка Миролюбовского старостинского, сообщил LozovaNews.".