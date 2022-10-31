Підвищена небезпека: електрички в Куп’янський район скасовуються

Скасовуються електрички до села Осиново, анонсовані з 1 листопада. Причина – підвищена небезпека у Куп’янському районі Харківської області.

Йдеться про приміські поїзди Харків-Осиново та Занки-Осиново, інформують на сайті Південної залізниці. Про відновлення сполучення обіцяють розповісти додатково.

“Просимо пасажирів врахувати зазначені зміни під час планування подорожей”, – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, що про відновлення руху приміських поїздів до села Осиново з 1 листопада Південна залізниця повідомила 27 жовтня.