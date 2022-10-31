Підвищена небезпека: електрички в Куп’янський район скасовуються
Скасовуються електрички до села Осиново, анонсовані з 1 листопада. Причина – підвищена небезпека у Куп’янському районі Харківської області.
Йдеться про приміські поїзди Харків-Осиново та Занки-Осиново, інформують на сайті Південної залізниці. Про відновлення сполучення обіцяють розповісти додатково.
“Просимо пасажирів врахувати зазначені зміни під час планування подорожей”, – зазначили у повідомленні.
Нагадаємо, що про відновлення руху приміських поїздів до села Осиново з 1 листопада Південна залізниця повідомила 27 жовтня.
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Ви читали новину: «Підвищена небезпека: електрички в Куп’янський район скасовуються»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 21:24;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скасовуються електрички до села Осиново, анонсовані з 1 листопада. Причина – підвищена небезпека у Куп’янському районі Харківської області.".