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Підвищена небезпека: електрички в Куп’янський район скасовуються

Суспільство 21:24   31.10.2022
Олена Нагорна
Підвищена небезпека: електрички в Куп’янський район скасовуються

Скасовуються електрички до села Осиново, анонсовані з 1 листопада. Причина – підвищена небезпека у Куп’янському районі Харківської області.

Йдеться про приміські поїзди Харків-Осиново та Занки-Осиново, інформують на сайті Південної залізниці. Про відновлення сполучення обіцяють розповісти додатково.

“Просимо пасажирів врахувати зазначені зміни під час планування подорожей”, – зазначили у повідомленні.

Нагадаємо, що про відновлення руху приміських поїздів до села Осиново з 1 листопада Південна залізниця повідомила 27 жовтня.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 21:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Скасовуються електрички до села Осиново, анонсовані з 1 листопада. Причина – підвищена небезпека у Куп’янському районі Харківської області.".