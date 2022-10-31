Повышенная опасность: электрички в Купянский район отменяются

Отменяются электрички до села Осиново, анонсированные с 1 ноября. Причина — повышенная опасность в Купянском районе Харьковской области.

Речь идет о пригородных поездах Харьков-Осиново и Занки-Осиново, информируют на сайте Южной железной дороги. О старте сообщения обещают рассказать дополнительно.

«Просим пассажиров учесть указанные изменения при планировании путешествий», — отметили в сообщении.

Напомним, что о возобновлении движения пригородных поездов до села Осиново с 1 ноября ЮЖД сообщила 27 октября.

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