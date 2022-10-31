Синєгубов: На Харківщині під окупацією ще 24 населених пункти

Окупанти завдали вранці по Харківщині 5 ракетних ударів, постраждалих немає, повідомив під час телемарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Аналізуємо пошкодження критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі. Щоб максимально оперативно відновити електропостачання. Крім того, зранку внаслідок обстрілу виникла пожежа в освітній установі в Куп’янському районі. Також без постраждалих», – повідомив Синєгубов.

Наразі в області під окупацією залишаються ще 24 населених пункти, але ситуація швидко змінюється.

Відсьогодні в місті та області вже розпочалися відключення електроенергії. Ці заходи необхідні, щоб стабілізувати енергосистему.