Синєгубов: На Харківщині під окупацією ще 24 населених пункти
Окупанти завдали вранці по Харківщині 5 ракетних ударів, постраждалих немає, повідомив під час телемарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
«Аналізуємо пошкодження критичної інфраструктури у Харкові та Чугуївському районі. Щоб максимально оперативно відновити електропостачання. Крім того, зранку внаслідок обстрілу виникла пожежа в освітній установі в Куп’янському районі. Також без постраждалих», – повідомив Синєгубов.
Наразі в області під окупацією залишаються ще 24 населених пункти, але ситуація швидко змінюється.
Відсьогодні в місті та області вже розпочалися відключення електроенергії. Ці заходи необхідні, щоб стабілізувати енергосистему.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 12:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти завдали вранці по Харківщині 5 ракетних ударів, постраждалих немає, повідомив під час телемарафону начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".