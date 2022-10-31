Live
  • Понедельник 31.10.2022
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.41
    • 🟢

Синегубов: В Харьковской области под оккупацией еще 24 населенных пункта

Общество 12:37   31.10.2022
Оксана Якушко
Синегубов: В Харьковской области под оккупацией еще 24 населенных пункта

Оккупанты нанесли утром по Харьковщине 5 ракетных ударов, пострадавших нет, сообщил во время телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Анализируем повреждение критической инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе. Чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение. Кроме того, утром в результате обстрела возник пожар в образовательном учреждении в Купянском районе. Также без пострадавших», – сообщил Синегубов.

Сейчас в области под оккупацией остаются еще 24 населенных пункта, но ситуация быстро меняется.

Сегодня в городе и области уже начались отключения электроэнергии. Эти меры необходимы, чтобы стабилизировать энергосистему.

Читайте также: Медикаменты из гуманитарной помощи на Харьковщине могут быть опасны — ХОВА

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

11:51
Обстрел Харьковщины 31 октября: в прокуратуре сообщили, что есть пострадавший
11:06
В Харькове есть проблемы с водоснабжением — Терехов
09:27
Обстрел Харьковщины: деоккупированный город остался без воды
08:41
Ракетный удар по Харькову и Чугуевскому району: Синегубов сообщил подробности
08:22
В Харькове два «прилета» — Терехов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: В Харьковской области под оккупацией еще 24 населенных пункта»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 12:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли утром по Харьковщине 5 ракетных ударов, пострадавших нет, сообщил во время телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".