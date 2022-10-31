Синегубов: В Харьковской области под оккупацией еще 24 населенных пункта
Оккупанты нанесли утром по Харьковщине 5 ракетных ударов, пострадавших нет, сообщил во время телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Анализируем повреждение критической инфраструктуры в Харькове и Чугуевском районе. Чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение. Кроме того, утром в результате обстрела возник пожар в образовательном учреждении в Купянском районе. Также без пострадавших», – сообщил Синегубов.
Сейчас в области под оккупацией остаются еще 24 населенных пункта, но ситуация быстро меняется.
Сегодня в городе и области уже начались отключения электроэнергии. Эти меры необходимы, чтобы стабилизировать энергосистему.
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2022 в 12:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли утром по Харьковщине 5 ракетных ударов, пострадавших нет, сообщил во время телемарафона начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".