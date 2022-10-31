Ситуація з опаленням в Ізюмі: інформація заступника мера
У деокупованому місті Ізюм Харківської області спробують організувати централізоване опалення в окремих під’їздах багатоквартирних будинків, якщо буде така можливість.
Про це розповів в етері національного телемарафону заступник міського голови Володимир Мацокін.
“Ми вже повідомили містян, що централізоване опалення в усіх будинках багатоквартирних, а їх у нас близько 250, його не буде. Тому що деякі котельні зруйновані вщент. Із понад 20 котелень залишилися такими, які можна експлуатувати, – менше десятка. Але прийнято рішення, що коли є можливість запустити навіть окремі під’їзди, то там буде опалення”, – сказав він.
За його словами, багато ізюмчан, які живуть у багатоповерхівках, нині переселяються у приватні будинки, іноді по декілька родин в один дім.
“Це можливість пережити зиму, яка, всі розуміють, не буде легкою”, – додав Мацокін.
Як зазначав голова ОВА Олег Синєгубов, у Куп’янську та Ізюмі ситуація з опаленням складна, окупанти вкрали велику кількість обладнання для котелень, зруйнували інфраструктуру.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 18:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому місті Ізюм Харківської області спробують організувати централізоване опалення в окремих під’їздах багатоквартирних будинків, якщо буде така можливість.".