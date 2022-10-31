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Ситуація з опаленням в Ізюмі: інформація заступника мера

Суспільство 18:01   31.10.2022
Олена Нагорна
Ситуація з опаленням в Ізюмі: інформація заступника мера

У деокупованому місті Ізюм Харківської області спробують організувати централізоване опалення в окремих під’їздах багатоквартирних будинків, якщо буде така можливість.

Про це розповів в етері національного телемарафону заступник міського голови Володимир Мацокін.

“Ми вже повідомили містян, що централізоване опалення в усіх будинках багатоквартирних, а їх у нас близько 250, його не буде. Тому що деякі котельні зруйновані вщент. Із понад 20 котелень залишилися такими, які можна експлуатувати, – менше десятка. Але прийнято рішення, що коли є можливість запустити навіть окремі під’їзди, то там буде опалення”, – сказав він.

За його словами, багато ізюмчан, які живуть у багатоповерхівках, нині переселяються у приватні будинки, іноді по декілька родин в один дім.

“Це можливість пережити зиму, яка, всі розуміють, не буде легкою”, – додав Мацокін.

Як зазначав голова ОВА Олег Синєгубов, у Куп’янську та Ізюмі ситуація з опаленням складна, окупанти вкрали велику кількість обладнання для котелень, зруйнували інфраструктуру.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2022 в 18:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому місті Ізюм Харківської області спробують організувати централізоване опалення в окремих під’їздах багатоквартирних будинків, якщо буде така можливість.".