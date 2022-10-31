Ситуация с отоплением в Изюме: информация заместителя мэра

В деоккупированном городе Изюм Харьковской области попытаются организовать централизованное отопление в отдельных подъездах многоквартирных домов, если будет такая возможность.

Об этом рассказал в эфире национального телемарафона заместитель городского головы Владимир Мацокин.

«Мы уже сообщили горожанам, что централизованное отопление во всех домах многоквартирных, а их у нас около 250, его не будет. Потому что некоторые котельные разрушены полностью. Из более 20 котельных остались такими, которые можно эксплуатировать, — меньше десятка. Но принято решение, что если есть возможность запустить даже отдельные подъезды, то там будет отопление», — сказал он.

По его словам, многие изюмчане, которые живут в многоэтажках, сейчас переселяются в частные дома, иногда даже по несколько семей в один дом.

«Это возможность пережить зиму, которая, все понимают, не будет легкой», — добавил Мацокин.

Как отмечал глава ОВА Олег Синегубов, в Купянске и Изюме ситуация с отоплением сложная, оккупанты украли большое количество оборудования для котельных, разрушили инфраструктуру.