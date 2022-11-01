Фейсбук видалив пост віцемера Ізюма про вкрадені окупантами навушники

Заступник Ізюмського міського голови Володимир Мацокін повідомив, що його пост про Air Pods, які вкрали російські військові, Фейсбук видалив “за розпалювання ворожнечі”.

Мацокін врахував зауваження та продемонстрував рівень толерантності до вбивць, гідний Цукерберга.

“ФБ “зніс” мій пост про вкрадені під час окупації Ізюма російською федерацією Air Pods. За розпалювання ворожнечі. Так, так, саме ворожнечі до любого мені російського народу… Та і чи корректно під час війни, масових вбивств, ґвалтувань і катувань росіянами українців писати про ненависть? Чи корректно писати про це з спаленого, розбитого і понівеченого росіянами Ізюма? Ні, сто разів ні!” – іронічно прокоментував дії Фейсбук Мацокін.

І далі повторно виклав свою думку про окупантів, уже стверджуючи, що пише “про добро”.

“Дійсно хіба можуть поцінювачи пушкіна і достоєвського, відвідувачі третьяковськоі галереї бути тупими мародерами? Безумовно, що ні! І це не росія розстріляла ізюмчан на Першотравневій, це такий оптичний обман, голограма розбитого навпіл будинку! – додав віцемер Ізюма. – Тому, я впевнений, що не самка і лічинки орка, а поважні дружина і дітки російського солдата найближчим часом повернуть мені моі навушники, бо вони у них не через мародерство і вражаючу нікчемність, а через карколомну прикрість!”.

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Нагадаємо, віцемер Ізюма відстежив свої навушники Air Pods в Архангельській області РФ і в попередньому видаленому Фейсбуком пості поставив питання про те, чи дійсно росіяни не знають, що сучасні технології Apple дозволяють відстежувати місцезнаходження девайсів, або їм просто все одно.