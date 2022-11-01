Facebook удалил пост вице-мэра Изюма об украденных оккупантами наушниках
Заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин сообщил, что его пост про Air Pods, которые украли российские военные, Facebook удалил «за разжигание розни».
Мацокин учел замечания и продемонстрировал уровень толерантности к убийцам, достойный Цукерберга.
«ФБ «снес» мой пост о украденных во время оккупации Изюма российской федерацией Air Pods. За разжигание розни. Да, да, именно вражды к любому мной российскому народу… Да и корректно ли во время войны, массовых убийств, изнасилований и пыток россиянами украинцев писать о ненависти? Корректно ли писать об этом из сожженного, разбитого и изуродованного россиянами Изюма? Нет, сто раз нет!», — иронично прокомментировал действия Facebook Мацокин.
И далее повторно изложил свое мнение об оккупантах, уже утверждая, что пишет «о добре».
«Действительно, разве могут ценители пушкина и достоевского, посетители третьяковской галереи быть тупыми мародерами? Безусловно, что нет! И это не россия расстреляла изюмчан на Первомайской, это такой оптический обман, голограмма разбитого пополам дома! — добавил вице-мэр Изюма. — Поэтому, я уверен, что не самка и личинки орка, а почтенные жена и детки русского солдата в ближайшее время вернут мне мои наушники, потому что они у них не из-за мародерства и поразительной ничтожности, а из-за невероятно досадного происшествия».
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Напомним, вице-мэр Изюма отследил свои наушники Air Pods в Архангельской области РФ и в предыдущем удаленном Facebook посте задался вопросом о том, действительно ли россияне не знают, что современные технологии Apple позволяют отслеживать местонахождение девайсов, или им просто все равно.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 11:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель Изюмского городского головы Владимир Мацокин сообщил, что его пост про Air Pods, которые украли российские военные, Facebook удалил «за разжигание розни».".