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На Харківщині виявили госпіталь окупантів та листи дітей загарбникам (фото)

Суспільство 10:36   01.11.2022
Олексій Наумов
На Харківщині виявили госпіталь окупантів та листи дітей загарбникам (фото)

Поліцейські повідомили про чергове виявлене на Харківщині місце дислокації російських військових. Традиційно місце проживання та госпіталь “другої армії світу” більше схожі на звалище.

“Поліцейські виявили тимчасовий госпіталь і місце проживання росіян у Чугуївському районі. Відступаючи, війська РФ залишили після себе розтяжки та міни, які знайшли та знешкодили вибухотехніки. На території підприємства ворожі війська залишили руїни та купу сміття, серед якого шприці російського виробництва, медикаменти, георгіївські стрічки та форма військових РФ”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Російський сухпай на Харківщині

Ще одна цікава знахідка – листи окупантам, які написали діти з Санкт-Петербурга. Із підозріло однаковим текстом.

“Листи мають різний підпис та почерк, єдина відмінність – імена авторів. Можна припустити, що текст дітям диктували в навчальному закладі”, – вважають у поліції.

Шприци на місці дислокації армії РФ на Харківщині

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    Поліцейські зазначили, що продовжують ретельно досліджувати деокуповані території області, щоб жителі могли почуватись у безпеці.

    Госпіталь окупантів на Харківщині виявила поліція

    Автор: Олексій Наумов

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2022 в 10:36;

    • Кореспондент Олексій Наумов у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліцейські повідомили про чергове виявлене на Харківщині місце дислокації російських військових. Традиційно місце проживання та госпіталь “другої армії світу” більше схожі на звалище".