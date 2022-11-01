На Харківщині виявили госпіталь окупантів та листи дітей загарбникам (фото)

Поліцейські повідомили про чергове виявлене на Харківщині місце дислокації російських військових. Традиційно місце проживання та госпіталь “другої армії світу” більше схожі на звалище.

“Поліцейські виявили тимчасовий госпіталь і місце проживання росіян у Чугуївському районі. Відступаючи, війська РФ залишили після себе розтяжки та міни, які знайшли та знешкодили вибухотехніки. На території підприємства ворожі війська залишили руїни та купу сміття, серед якого шприці російського виробництва, медикаменти, георгіївські стрічки та форма військових РФ”, – перерахували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Ще одна цікава знахідка – листи окупантам, які написали діти з Санкт-Петербурга. Із підозріло однаковим текстом.

“Листи мають різний підпис та почерк, єдина відмінність – імена авторів. Можна припустити, що текст дітям диктували в навчальному закладі”, – вважають у поліції.

Поліцейські зазначили, що продовжують ретельно досліджувати деокуповані території області, щоб жителі могли почуватись у безпеці.