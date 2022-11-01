На Харьковщине обнаружили госпиталь оккупантов и письма детей захватчикам
Полицейские сообщили об очередном обнаруженном на Харьковщине месте дислокации российских военных. Традиционно место жительства и госпиталь «второй армии мира» больше похожи на свалку.
«Полицейские обнаружили временный госпиталь и место жительства россиян в Чугуевском районе. Отступая, войска РФ оставили после себя растяжки и мины, которые нашли и обезвредили взрывотехники. На территории предприятия вражеские войска оставили руины и кучу мусора, среди которых шприцы российского производства, медикаменты, георгиевские ленты и форма военных РФ», — перечислили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Еще одна любопытная находка — письма оккупантам, которые написали дети из Санкт-Петербурга. С подозрительно одинаковым текстом.
«Письма имеют разную подпись и почерк, единственное отличие – имена авторов. Можно предположить, что текст детям диктовали в учебном заведении», — считают в полиции.
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Полицейские отметили, что продолжают тщательно исследовать деоккупированные территории области, чтобы жители могли чувствовать себя в безопасности.
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 10:36;
Корреспондент Алексей Наумов в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские сообщили об очередном обнаруженном на Харьковщине месте дислокации российских военных. Традиционно место жительства и госпиталь «второй армии мира» больше похожи на свалку.".