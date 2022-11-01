Синєгубов: На Харківщині під окупацією 29 населених пунктів

Про це повідомив під час ефіру національного марафону “Єдині новини” начальник Харківської ОВ Олег Синєгубов.

«У нас залишаються під окупацією 1,6% області, це майже 29 населених пунктів, де зараз ведуть активні бойові дії наші підрозділи», – зазначив Синєгубов.

Очільник області підкреслив, що відновлення критичної інфраструктури на деокупованих територіях триває. Так, на сьогодні газопостачання підключено вже для 67% споживачів, а електропостачання – для більш як 70% споживачів.

«Зокрема, вчора відновили газопостачання у селищі Ківшарівка Куп’янського району. У цьому населеному пункті газ повернули до більше ніж 16 тисяч споживачів, що становить майже 66% населення», – сказав Олег Синєгубов.

Окрім цього, він зазначив, що на звільнених територіях ведуться роботи з влаштування переправ та мостів, аби швидше доставляти гуманітарну допомогу на місця. Також відпрацьовуються плани щодо екстрених ситуацій, якщо внаслідок обстрілів будуть пошкоджені теплопостачальні та теплогенеруючі підприємства. На такі випадки сформують як стаціонарні, так і мобільні місця тимчасового обігріву.Очільник області додав, що через пошкодження генеруючих можливостей енергетичної інфраструктури ворожими обстрілами в області тривають відключення електроживлення.

«Наразі у Харкові використовуємо комбіновані відключення: маємо 12 черг з 7 ранку до 23 вечора. Відключення світла може відбуватися на 3-4 години, однак енергетики можуть корегувати їх в режимі онлайн залежно від ситуації. Адже обстріли окупантів дисбалансують енергетичну систему всієї країни», – прокоментував Олег Синєгубов.