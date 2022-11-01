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Синегубов: В Харьковской области под оккупацией 29 населенных пунктов

Общество 14:50   01.11.2022
Оксана Якушко
Синегубов: В Харьковской области под оккупацией 29 населенных пунктов

Об этом сообщил во время эфира национального марафона «Единые новости» начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«У нас остаются под оккупацией 1,6% области, это почти 29 населенных пунктов, где сейчас ведут активные боевые действия наши подразделения», — отметил Синегубов.

Глава области подчеркнул, что восстановление критической инфраструктуры на деоккупированных территориях продолжается. Так, на сегодняшний день газоснабжение подключено уже для 67% потребителей, а электроснабжение – для более 70% потребителей.

«В частности, вчера возобновили газоснабжение в поселке Кившаровка Купянского района. В этом населенном пункте газ вернули более чем к 16 тысячам потребителей, что составляет почти 66% населения», – сказал Олег Синегубов.

Кроме того, он отметил, что на освобожденных территориях обустраивают переправы и мосты, чтобы быстрее доставлять гуманитарную помощь на места. Также отрабатываются планы экстренных ситуаций, если в результате обстрелов будут повреждены теплоснабжающие и теплогенерирующие предприятия. На такие случаи сформируют как стационарные, так и мобильные места временного обогрева. Глава области добавил, что из-за повреждения генерирующих возможностей энергетической инфраструктуры вражескими обстрелами в области продолжаются отключения электропитания.

«Сейчас в Харькове используем комбинированные отключения: имеем 12 очередей с 7 утра до 23 вечера. Отключение света может происходить на 3-4 часа, однако энергетики могут корректировать их в режиме онлайн в зависимости от ситуации. Ведь обстрелы кафиров дисбалансируют энергетическую систему всей страны», – прокомментировал Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 ноября 2022 в 14:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об этом сообщил во время эфира национального марафона «Единые новости» начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".