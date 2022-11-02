У Лозовій на Харківщині попри труднощі зі світлом подали тепло в будинки

Головною проблемою під час запуску опалення у Лозовій стало нестабільне електроживлення, повідомляє LozovaNews.

На одній з найбільших котелень міста фахівцям довелося вжити додаткових заходів для стабілізації напруги, аби все ж таки подати тепло у багатоповерхівки мікрорайонів. Станом на 2 листопада у місті запущені усі 17 котелень.

Але є фактори на які підприємство вплинути не може. Через масовані обстріли енергооб’єктів України, введено екстрені відключення електроенергії. Від її подачі напряму залежить робота насосів на котельнях. Вже 2 листопада, через аварійне відключення електрики, п’ять котелень міста майже на чотири години вимушено припиняли роботу. Тепловики просять населення з розумінням ставитися до подібних труднощів, які можуть виникнути й у подальшому.