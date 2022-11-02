В Лозовой на Харьковщине несмотря на трудности со светом подали тепло в дома

Главной проблемой при запуске отопления в Лозовой стало нестабильное электропитание, сообщает LozovaNews.

На одной из крупнейших котельных города специалистам пришлось принять дополнительные меры для стабилизации напряжения, чтобы все же подать тепло в многоэтажки микрорайонов. На 2 ноября в городе запущены все 17 котельных.

Но есть факторы, на которые предприятие повлиять не может. Из-за массированных обстрелов энергообъектов Украины, введены экстренные отключения электроэнергии. От ее подачи напрямую зависит работа насосов на котельных. Уже 2 ноября из-за аварийного отключения электричества пять котельных города почти на четыре часа вынужденно прекращали работу. Тепловики просят население с пониманием относиться к подобным трудностям, которые могут возникнуть и в дальнейшем.