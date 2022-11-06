Минулої доби пожеж через обстріли на Харківщині не було – ДСНС

Минулої доби піротехніки ДСНС знайшли та знешкодили 2241 вибухонебезпечний предмет, повідомило Головне управління ДСНС України в Харківській області.

Протягом доби рятувальники 18 разів виїжджали на виклики, з яких 4 – на ліквідацію пожеж. Але пожежі, спричинені ворожими обстрілами, не зафіксовано.

На одній з пожеж, що виникла через необережність господаря, згорів приватний будинок, 52-річний власник загинув. Подія трапилась о 21:25. Площа пожежі склала 80 кв.м. Вогонь вдалося приборкати о 21:52, а погасити пожежу о 01:50.

О 04:48 спалахнула пожежа у Київському районі Харкова на вул. Пушкінській, 18. Горіла квартира на 4-му поверсі 6-типоверхового житлового будинку. Вогонь охопив площу у 20 кв.м., виникло сильне задимлення. Тому рятувальникам довелось евакуювати 10 мешканців. В результаті пожежі постраждало 2 людей: 57-річний чоловік та 64-річна жінка. О 05:22 локалізували вогонь, о 06:31 — повністю ліквідували пожежу.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили і знешкодили 2241 вибухонебезпечний предмет.

Мешканцям міст Куп’янська, Ізюма та селища Шевченкове рятувальники доставили понад 30 тон питної води.