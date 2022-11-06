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За минувшие сутки пожаров из-за обстрелов в Харьковской области не было — ГСЧС

Общество 09:30   06.11.2022
Оксана Якушко
За минувшие сутки пожаров из-за обстрелов в Харьковской области не было — ГСЧС

За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС нашли и обезвредили 2241 взрывоопасный предмет, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

За прошедшие сутки спасатели 18 раз выезжали на вызовы, из которых 4 – на ликвидацию пожаров. Но пожары, вызванные вражескими обстрелами, не зафиксированы.

На одном из пожаров, возникшем по неосторожности хозяина, сгорел частный дом, 52-летний владелец погиб. Событие произошло в 21:25. Площадь пожара составила 80 кв. Огонь удалось обуздать в 21:52, а потушить пожар в 01:50.

В 04:48 вспыхнул пожар в Киевском районе Харькова по ул. Пушкинской, 18. Горелая квартира на 4-м этаже 6-ти этажного жилого дома. Огонь охватил площадь в 20 кв.м., возникло сильное задымление. Поэтому спасателям пришлось эвакуировать 10 человек. В результате пожара пострадали 2 человека: 57-летний мужчина и 64-летняя женщина. В 05:22 локализовали огонь, в 06:31 полностью ликвидировали пожар.

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 2241 взрывоопасный предмет.

Жителям городов Купянска, Изюма и поселка Шевченково спасатели доставили более 30 тонн питьевой воды.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС нашли и обезвредили 2241 взрывоопасный предмет, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.".