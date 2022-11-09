Паралізувало ногу: у Львові провели унікальну операцію бійцю з Харкова
Львівські хірурги провели унікальну операцію, яка дозволить бійцю Харківського окремого батальйону територіальної оборони Олексію Свинарю знову стати на ноги і, можливо, повернутись у стрій.
Складну реконструктивну операцію виконали хірурги Національного реабілітаційного центру “Незламні”, пише Харківська окрема бригада територіальної оборони у Facebook.
“Олексій Свинар – родом з Харкова. Разом з батьком він пішов добровольцем на війну в наш батальйон вже наступного дня після повномасштабного вторгнення. Він виконував бойове завдання, однак потрапив під артобстріл. Уламки потрапили йому в ліву ногу: вразили стегнову кістку, вирвали частину тканин стегна та сідничний нерв. Внаслідок отриманої травми йому паралізувало кінцівку. Адже саме сідничний нерв відповідає за рухову функцію ноги”, – розповіли у підрозділі.
Повідомляється, що він переніс дев’ять хірургічних втручань.
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“Щоб Олексій зміг ходити, хірурги взялися пересадити воїну нерв. Вони взяли по нерву з обох гомілок і вшили їх на місце розірваного в області стегна. Ця операція стала для Олексія десятою і, як сподіваються лікарі, заключною”, – пишуть побратими.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Листопада 2022 в 21:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Львівські хірурги провели унікальну операцію, яка дозволить бійцю Харківського окремого батальйону територіальної оборони Олексію Свинарю знову стати на ноги і, можливо, повернутись у стрій.".