Парализовало ногу: во Львове провели уникальную операцию бойцу из Харькова
Львовские хирурги провели уникальную операцию, которая позволит бойцу Харьковского отдельного батальона территориальной обороны Алексею Свинарю снова встать на ноги и, возможно, вернуться в строй.
Сложную реконструктивную операцию выполнили хирурги Национального реабилитационного центра «Незламні», пишет Харьковская отдельная бригада территориальной обороны в Facebook.
«Алексей Свинар — родом из Харькова. Вместе с отцом он пошел добровольцем на войну в наш батальон уже на следующий день после полномасштабного вторжения. Он выполнял боевое задание, однако попал под артобстрел. Осколки попали ему в левую ногу: поразили бедренную кость, вырвали часть тканей бедра и седалищный нерв. В результате полученной травмы ему парализовало конечность. Ведь именно седалищный нерв отвечает за двигательную функцию ноги», — рассказали в подразделении.
Сообщается, что боец перенес девять хирургических вмешательств.
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«Чтобы Алексей смог ходить, хирурги взялись пересадить воину нерв. Они взяли по нерву с обеих голеней и вшили их на место разорванного в области бедра. Эта операция стала для Алексея десятой и, как надеются врачи, заключительной», — пишут побратимы.
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- • Дата публикации материала: 9 ноября 2022 в 21:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Львовские хирурги провели уникальную операцию, которая позволит бойцу Харьковского отдельного батальона территориальной обороны Алексею Свинарю снова встать на ноги и, возможно, вернуться в строй.".