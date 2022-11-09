Парализовало ногу: во Львове провели уникальную операцию бойцу из Харькова

Львовские хирурги провели уникальную операцию, которая позволит бойцу Харьковского отдельного батальона территориальной обороны Алексею Свинарю снова встать на ноги и, возможно, вернуться в строй.

Сложную реконструктивную операцию выполнили хирурги Национального реабилитационного центра «Незламні», пишет Харьковская отдельная бригада территориальной обороны в Facebook.

«Алексей Свинар — родом из Харькова. Вместе с отцом он пошел добровольцем на войну в наш батальон уже на следующий день после полномасштабного вторжения. Он выполнял боевое задание, однако попал под артобстрел. Осколки попали ему в левую ногу: поразили бедренную кость, вырвали часть тканей бедра и седалищный нерв. В результате полученной травмы ему парализовало конечность. Ведь именно седалищный нерв отвечает за двигательную функцию ноги», — рассказали в подразделении.

Сообщается, что боец перенес девять хирургических вмешательств.

«Чтобы Алексей смог ходить, хирурги взялись пересадить воину нерв. Они взяли по нерву с обеих голеней и вшили их на место разорванного в области бедра. Эта операция стала для Алексея десятой и, как надеются врачи, заключительной», — пишут побратимы.