На Харківщині через обстріл сталася масштабна пожежа

Через обстріл у Чугуївському районі вдень 11 листопада горіли приміщення на площі 1300 квадратних метрів, повідомили у ДСНС.

“О 12:12 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району області внаслідок обстрілу горіли приміщення майстерні, їдальні та адміністративної будівлі на площі 1300 кв. м. О 14:25 пожежники локалізували вогонь, о 17:00 ліквідували. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 15 осіб особового складу”, – повідомили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, загалом за добу в регіоні сталося дві пожежі через обстріли. Ще п’ять разів пожежні гасили вогонь, який виник з інших причин.

За добу на Харківщині знешкодили 294 вибухонебезпечні предмети.