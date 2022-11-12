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На Харківщині через обстріл сталася масштабна пожежа

Події 08:57   12.11.2022
Оксана Горун
На Харківщині через обстріл сталася масштабна пожежа

Через обстріл у Чугуївському районі вдень 11 листопада горіли приміщення на площі 1300 квадратних метрів, повідомили у ДСНС.

“О 12:12 у с. Вовчанські Хутори Чугуївського району області внаслідок обстрілу горіли приміщення майстерні, їдальні та адміністративної будівлі на площі 1300 кв. м. О 14:25 пожежники локалізували вогонь, о 17:00 ліквідували. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС було залучено 4 одиниці техніки та 15 осіб особового складу”, – повідомили у зведенні ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, загалом за добу в регіоні сталося дві пожежі через обстріли. Ще п’ять разів пожежні гасили вогонь, який виник з інших причин.

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    • За добу на Харківщині знешкодили 294 вибухонебезпечні предмети.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 08:57;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через обстріл у Чугуївському районі вдень 11 листопада горіли приміщення на площі 1300 квадратних метрів, повідомили у ДСНС".