На Харьковщине из-за обстрела произошел масштабный пожар
Фото ДСНС
Из-за обстрела в Чугуевском районе днем 11 ноября горели помещения на площади 1300 квадратных метров, сообщили в ГСЧС.
«В 12:12 в с. Волчанские Хутора Чугуевского района области в результате обстрела горели помещения мастерской, столовой и административного здания на площади 1300 кв. м. В 14:25 пожарные локализовали огонь, в 17:00 ликвидировали. Пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС были привлечены 4 единицы техники и 15 человек личного состава», — сообщили в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, в целом за сутки в регионе произошло два пожара из-за обстрелов. Еще пять раз пожарные гасили огонь, возникший по другим причинам.
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За сутки на Харьковщине обезвредили 294 взрывоопасных предмета.
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 08:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за обстрела в Чугуевском районе днем 11 ноября горели помещения на площади 1300 квадратных метров, сообщили в ГСЧС".