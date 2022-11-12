На Харьковщине из-за обстрела произошел масштабный пожар

Из-за обстрела в Чугуевском районе днем 11 ноября горели помещения на площади 1300 квадратных метров, сообщили в ГСЧС.

«В 12:12 в с. Волчанские Хутора Чугуевского района области в результате обстрела горели помещения мастерской, столовой и административного здания на площади 1300 кв. м. В 14:25 пожарные локализовали огонь, в 17:00 ликвидировали. Пострадавших нет. К ликвидации пожара от ГСЧС были привлечены 4 единицы техники и 15 человек личного состава», — сообщили в сводке ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, в целом за сутки в регионе произошло два пожара из-за обстрелов. Еще пять раз пожарные гасили огонь, возникший по другим причинам.

За сутки на Харьковщине обезвредили 294 взрывоопасных предмета.