Жадан показав свій зруйнований будинок на Північній Салтівці
Фото: інстаграм Сергія Жадана
Харківський письменник Сергій Жадан опублікував фото на тлі зруйнованої панельної багатоповерхівки на Північній Салтівці, де мешкав до повномасштабної війни.
“Був учора на Північній Салтівці, зайшов подивитися на нашу колишню квартиру. Ось вона там, де дірка в даху, на останньому поверсі. Прожили там кілька років”, – підписав Жадан.
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Він нагадав своїм передплатникам сумну історію Північної Салтівки: “Росіяни кілька місяців обстрілювали цей район. Російське суспільство, наскільки пам’ятаю, особливо не заперечувало. Це так, до розмови про російську демократичну опозицію”.
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Ви читали новину: «Жадан показав свій зруйнований будинок на Північній Салтівці»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2022 в 17:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський письменник Сергій Жадан опублікував фото на тлі зруйнованої панельної багатоповерхівки на Північній Салтівці, де мешкав до повномасштабної війни".