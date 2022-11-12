Жадан показав свій зруйнований будинок на Північній Салтівці

Харківський письменник Сергій Жадан опублікував фото на тлі зруйнованої панельної багатоповерхівки на Північній Салтівці, де мешкав до повномасштабної війни.

“Був учора на Північній Салтівці, зайшов подивитися на нашу колишню квартиру. Ось вона там, де дірка в даху, на останньому поверсі. Прожили там кілька років”, – підписав Жадан.

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Він нагадав своїм передплатникам сумну історію Північної Салтівки: “Росіяни кілька місяців обстрілювали цей район. Російське суспільство, наскільки пам’ятаю, особливо не заперечувало. Це так, до розмови про російську демократичну опозицію”.