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Жадан показал свой разрушенный дом на Северной Салтовке

Общество 17:57   12.11.2022
Оксана Горун
Жадан показал свой разрушенный дом на Северной Салтовке Фото: Instagram Сергея Жадана

Харьковский писатель Сергей Жадан опубликовал фото на фоне разрушенной панельной многоэтажки на Северной Салтовке, где жил до полномасштабной войны.

«Был вчера на Северной Салтовке, зашел посмотреть на нашу бывшую квартиру. Вот она там, где дыра в крыше, на последнем этаже. Прожили там несколько лет», — подписал фото Жадан.

 

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Публикация от Serhiy Zhadan (@serhiy_zhadan)

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    • Он напомнил своим подписчикам печальную историю Северной Салтовки: «Россияне несколько месяцев обстреливали этот район. Российское общество, насколько помню, особо не возражало. Это так, к разговору о российской демократической оппозиции».

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 17:57;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский писатель Сергей Жадан опубликовал фото на фоне разрушенной панельной многоэтажки на Северной Салтовке, где жил до полномасштабной войны".