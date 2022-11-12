Жадан показал свой разрушенный дом на Северной Салтовке
Фото: Instagram Сергея Жадана
Харьковский писатель Сергей Жадан опубликовал фото на фоне разрушенной панельной многоэтажки на Северной Салтовке, где жил до полномасштабной войны.
«Был вчера на Северной Салтовке, зашел посмотреть на нашу бывшую квартиру. Вот она там, где дыра в крыше, на последнем этаже. Прожили там несколько лет», — подписал фото Жадан.
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Он напомнил своим подписчикам печальную историю Северной Салтовки: «Россияне несколько месяцев обстреливали этот район. Российское общество, насколько помню, особо не возражало. Это так, к разговору о российской демократической оппозиции».
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- • Дата публикации материала: 12 ноября 2022 в 17:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский писатель Сергей Жадан опубликовал фото на фоне разрушенной панельной многоэтажки на Северной Салтовке, где жил до полномасштабной войны".