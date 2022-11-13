Відкрито продаж квитків на поїзд в Херсон, Маріуполь та Сімферополь
Українці можуть купити квитки на поїзд із Києва до п’яти міст: вже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.
Таку патріотичну акцію запустила “Укрзалізниця” разом із платформою UNITED24 – як символ віри у ЗСУ та звільнення України від окупантів.
“Ви просили — ми зробили! На честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь, запускаємо квитки на перші потяги до деокупованих українських міст”, – йдеться у публікації на сторінці залізничної компанії.
Скористатися білетом можна буде одразу після деокупації. Рейси здійснюватиме легендарний “Потяг до перемоги”, розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.
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Наразі кошти від продажу квитків переведуть на закупівлю last-mile транспорту – автомобілів, які допоможуть з’єднати деокуповані населені пункти з найближчими залізничними вузлами.
Оформити квиток можна за посиланням.
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Ви читали новину: «Відкрито продаж квитків на поїзд в Херсон, Маріуполь та Сімферополь»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 11:39;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українці можуть купити квитки на поїзд із Києва до п’яти міст: вже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.".