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Відкрито продаж квитків на поїзд в Херсон, Маріуполь та Сімферополь

Суспільство 11:39   13.11.2022
Елена Нагорная
Відкрито продаж квитків на поїзд в Херсон, Маріуполь та Сімферополь

Українці можуть купити квитки на поїзд із Києва до п’яти міст: вже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Таку патріотичну акцію запустила “Укрзалізниця” разом із платформою UNITED24 – як символ віри у ЗСУ та звільнення України від окупантів.

“Ви просили — ми зробили! На честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь, запускаємо квитки на перші потяги до деокупованих українських міст”, – йдеться у публікації на сторінці залізничної компанії.

Скористатися білетом можна буде одразу після деокупації. Рейси здійснюватиме легендарний “Потяг до перемоги”, розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

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Наразі кошти від продажу квитків переведуть на закупівлю last-mile транспорту – автомобілів, які допоможуть з’єднати деокуповані населені пункти з найближчими залізничними вузлами.

Оформити квиток можна за посиланням.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2022 в 11:39;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українці можуть купити квитки на поїзд із Києва до п’яти міст: вже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.".