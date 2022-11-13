Відкрито продаж квитків на поїзд в Херсон, Маріуполь та Сімферополь

Українці можуть купити квитки на поїзд із Києва до п’яти міст: вже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Таку патріотичну акцію запустила “Укрзалізниця” разом із платформою UNITED24 – як символ віри у ЗСУ та звільнення України від окупантів.

“Ви просили — ми зробили! На честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь, запускаємо квитки на перші потяги до деокупованих українських міст”, – йдеться у публікації на сторінці залізничної компанії.

Скористатися білетом можна буде одразу після деокупації. Рейси здійснюватиме легендарний “Потяг до перемоги”, розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Наразі кошти від продажу квитків переведуть на закупівлю last-mile транспорту – автомобілів, які допоможуть з’єднати деокуповані населені пункти з найближчими залізничними вузлами.

Оформити квиток можна за посиланням.