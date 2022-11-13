Открыта продажа билетов на поезд в Херсон, Мариуполь и Симферополь
Украинцы могут купить билеты на поезд из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.
Такую патриотическую акцию запустила «Укрзалізниця» вместе с платформой UNITED24 — как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов.
«Вы просили — мы сделали! В честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе, запускаем билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города», — говорится в публикации на странице железнодорожной компании.
Воспользоваться билетом можно будет сразу после деоккупации. Рейсы будет осуществлять легендарный «Поезд к победе», расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.
Читайте также: Из Харькова в Купянск отправился первый поезд (видео)
Пока же средства от продажи билетов переведут на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить деоккупированные населенные пункты с ближайшими железнодорожными узлами.
Оформить билет можно по ссылке.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Открыта продажа билетов на поезд в Херсон, Мариуполь и Симферополь»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 11:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинцы могут купить билеты на поезд из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.".