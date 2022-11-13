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Открыта продажа билетов на поезд в Херсон, Мариуполь и Симферополь

Общество 11:39   13.11.2022
Елена Нагорная
Открыта продажа билетов на поезд в Херсон, Мариуполь и Симферополь

Украинцы могут купить билеты на поезд из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

Такую патриотическую акцию запустила «Укрзалізниця» вместе с платформой UNITED24 — как символ веры в ВСУ и освобождение Украины от оккупантов.

«Вы просили — мы сделали! В честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе, запускаем билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города», — говорится в публикации на странице железнодорожной компании.

Воспользоваться билетом можно будет сразу после деоккупации. Рейсы будет осуществлять легендарный «Поезд к победе», расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.

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Пока же средства от продажи билетов переведут на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить деоккупированные населенные пункты с ближайшими железнодорожными узлами.

Оформить билет можно по ссылке.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 ноября 2022 в 11:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинцы могут купить билеты на поезд из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.".