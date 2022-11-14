Live
  • Понеділок 14.11.2022
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.7
    • 🟢

Мав гранати і РПГ. Під Харковом чоловік облаштував склад у будинку сестри

Суспільство 10:30   14.11.2022
Оксана Якушко
Мав гранати і РПГ. Під Харковом чоловік облаштував склад у будинку сестри

Житель Чугуївщини ховав цілий арсенал зброї у будинку близької родички, повідомляє прокуратура Харківської області.

9 листопада у смт Старий Салтів правоохоронці викрили 39-річного місцевого мешканця. З початку війни чоловік стежив за будинком своєї сестри, яка поїхала через бойові дії.

Чоловік перетворив будинок родички на склад боєприпасів.

Правоохоронці виявили та вилучили пороховий заряд до пострілу ПГ-7, два корпуси гранат РГН, сім корпусів гранат РКГ-3ЕМ, чотири запали типу УДЗ, п’ять запалів до гранат типу РКГ-3, одну сигнальну міну та понад 700 набоїв.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вовчанський відділ Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомив про підозру 39-річному чоловіку за фактом незаконного носіння та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).

Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Читайте також:  Розстріляла чоловіка з автомата: на Харківщині затримали підозрювану

Автор: Оксана Якушко

Новини за темою:

07:47
Росіяни обстріляли Харків ракетами, а область – з мінометів і артилерії
17:57
Жадан показав свій зруйнований будинок на Північній Салтівці
17:10
Синєгубов: 218 підприємств Харківщини релокувалися до інших областей
16:11
Енергетики оприлюднили новий графік відключення електроенергії в Харкові
14:19
Укравтодор відновив переправу у Боровій на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Мав гранати і РПГ. Під Харковом чоловік облаштував склад у будинку сестри»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 10:30;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Чугуївщини ховав цілий арсенал зброї у будинку близької родички, повідомляє прокуратура Харківської області.".