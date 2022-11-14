Мав гранати і РПГ. Під Харковом чоловік облаштував склад у будинку сестри
Житель Чугуївщини ховав цілий арсенал зброї у будинку близької родички, повідомляє прокуратура Харківської області.
9 листопада у смт Старий Салтів правоохоронці викрили 39-річного місцевого мешканця. З початку війни чоловік стежив за будинком своєї сестри, яка поїхала через бойові дії.
Чоловік перетворив будинок родички на склад боєприпасів.
Правоохоронці виявили та вилучили пороховий заряд до пострілу ПГ-7, два корпуси гранат РГН, сім корпусів гранат РКГ-3ЕМ, чотири запали типу УДЗ, п’ять запалів до гранат типу РКГ-3, одну сигнальну міну та понад 700 набоїв.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Вовчанський відділ Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомив про підозру 39-річному чоловіку за фактом незаконного носіння та зберігання бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України).
Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 10:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Житель Чугуївщини ховав цілий арсенал зброї у будинку близької родички, повідомляє прокуратура Харківської області.".